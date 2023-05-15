Российская ПВО впервые сбила крылатую ракету Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, партию которых британские власти поставили Киеву совсем недавно. Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, за последние сутки в ходе специальной военной операции ПВО также отличилась, "сняв" семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и 21 беспилотник. К слову, о сбитии ракеты Storm Shadow российское военное ведомство сообщило сегодня впервые.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS", — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. При этом украинские войска, предположительно, применили крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Информации о пострадавших не поступало.