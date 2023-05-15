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15 мая, 10:50

Российская ПВО впервые сбила крылатую ракету Storm Shadow

Минобороны РФ впервые сообщило о сбитой дальнобойной ракете Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, партию которых британские власти поставили Киеву совсем недавно. Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, за последние сутки в ходе специальной военной операции ПВО также отличилась, "сняв" семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и 21 беспилотник. К слову, о сбитии ракеты Storm Shadow российское военное ведомство сообщило сегодня впервые.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS", — говорится в сообщении Минобороны.

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Невидимка с прикрытием: В чём опасность дальнобойных ракет Storm Shadow на Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. При этом украинские войска, предположительно, применили крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что Великобритания поставила Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow на прошлой неделе. Дальность их действия позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России.

Обложка ©

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Алексей Берковиц
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