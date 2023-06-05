ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 10:24
21268

МО РФ раскрыло подробности уничтожения украинских диверсантов, прорывавшихся в Новую Таволжанку

ВС РФ и ФСБ сорвали попытку украинских групп прорваться в Белгородскую область

Вооружённые силы РФ и ФСБ 4 июня сорвали попытку двух украинских формирований форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, было ликвидировано более десяти военных противника.

"Около 13:00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населённого пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Ударами авиации и огнём артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены", — отметил Конашенков.

В результате были ликвидированы более десяти военных противника, две лодки и один бронеавтомобиль. Также контрбатарейной борьбой подавлены пять украинских миномётных взводов и уничтожены в том числе две польские самоходные артиллерийские установки Krab, наносившие удары по российской территории.

Минобороны показало видео уничтожения украинской техники при попытке наступления
Минобороны показало видео уничтожения украинской техники при попытке наступления

Напомним, накануне, 4 июня, белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Западного военного округа (ЗВО) и пограничной службы ФСБ пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в регион.

BannerImage

VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar