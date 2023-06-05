МО РФ раскрыло подробности уничтожения украинских диверсантов, прорывавшихся в Новую Таволжанку

Вооружённые силы РФ и ФСБ 4 июня сорвали попытку двух украинских формирований форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, было ликвидировано более десяти военных противника.

"Около 13:00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населённого пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Ударами авиации и огнём артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены", — отметил Конашенков.

В результате были ликвидированы более десяти военных противника, две лодки и один бронеавтомобиль. Также контрбатарейной борьбой подавлены пять украинских миномётных взводов и уничтожены в том числе две польские самоходные артиллерийские установки Krab, наносившие удары по российской территории.