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5 июня, 10:24

МО РФ раскрыло подробности уничтожения украинских диверсантов, прорывавшихся в Новую Таволжанку

ВС РФ и ФСБ сорвали попытку украинских групп прорваться в Белгородскую область

Вооружённые силы РФ и ФСБ 4 июня сорвали попытку двух украинских формирований форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, было ликвидировано более десяти военных противника.

"Около 13.00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населённого пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Ударами авиации и огнём артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены", — отметил Конашенков.

В результате были ликвидированы более десяти военных противника, две лодки и один бронеавтомобиль. Также контрбатарейной борьбой подавлены пять украинских миномётных взводов и уничтожены в том числе две польские самоходные артиллерийские установки Krab, наносившие удары по российской территории.

Минобороны показало видео уничтожения украинской техники при попытке наступления

Минобороны показало видео уничтожения украинской техники при попытке наступления

Ранее сегодня Минобороны РФ заявило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР. По данным ведомства, украинские военные с утра 4 июня начали манёвр на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Целью являлся прорыв российской обороны, но своих целей противник не добился. Уничтожение украинской техники, принимавшей участие в попытке наступления, попало на видео.

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VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
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