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Опубликовано 5 июня 2023, 00:19
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Минобороны показало видео уничтожения украинской техники при попытке наступления

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской техники, принимавшей участие в попытке наступления на Южно-Донецком направлении. Ведомство разместило его в телеграм-канале.

Уничтожение украинской техники при попытке наступления. Видео © t.me / Минобороны России

На кадрах, снятых БПЛА, видно передвижение техники и загорающиеся машины ВСУ, двигающиеся по полю между полосами лесопосадок.

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Как ранее писал Лайф, украинские военные с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Целью являлся прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта, указали в МО РФ. Однако успеха противник не имел, своих задач не добился.

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Кадр из видео Минобороны

Лариса Сафронова
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