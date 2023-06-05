Минобороны показало видео уничтожения украинской техники при попытке наступления

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской техники, принимавшей участие в попытке наступления на Южно-Донецком направлении. Ведомство разместило его в телеграм-канале .

На кадрах, снятых БПЛА, видно передвижение техники и загорающиеся машины ВСУ, двигающиеся по полю между полосами лесопосадок.

Как ранее писал Лайф, украинские военные с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Целью являлся прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта, указали в МО РФ. Однако успеха противник не имел, своих задач не добился.