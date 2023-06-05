Минобороны заявило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР

Украинские военные утром 4 июня начали крупномасштабное наступление. Как сообщили в Минобороны РФ, это произошло на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении, но их план провалился.

Согласно заявлению официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВСУ ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

Целью был прорыв российской обороны на, по мнению украинской стороны, наиболее уязвимом участке фронта, однако достичь успеха противнику не удалось, своих задач ВСУ не добились. По словам Конашенкова, умелые и грамотные действия Восточной группировки войск привели к потерям в составе ВСУ более 250 человек личного состава, 16 танков, трёх боевых машин пехоты, а также 21 боевой бронированной машины.

Как добавили в оборонном ведомстве, командующий Объединённой группировкой войск – начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов в этот момент находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении.