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4 июня, 22:36

Минобороны заявило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР

Вооружённые силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Это произошло с утра 4 июня, однако успеха им добиться не удалось, сообщили в Минобороны РФ.

Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированных бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

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Целью являлся прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта, указали в МО РФ. Однако успеха противник не имел, своих задач не добился. В результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину.

Командующий Объединённой группировкой войск – начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении, уточнили в ведомстве.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, кто толкает Украину на контрнаступление. Это происходит, отметил глава военного ведомства, несмотря на значительные потери ВСУ.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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