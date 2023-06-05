Минобороны заявило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР

Вооружённые силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Это произошло с утра 4 июня, однако успеха им добиться не удалось, сообщили в Минобороны РФ.

Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированных бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

Целью являлся прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта, указали в МО РФ. Однако успеха противник не имел, своих задач не добился. В результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину.

Командующий Объединённой группировкой войск – начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении, уточнили в ведомстве.