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30 мая, 10:33

Шойгу рассказал, кто толкает Украину на контрнаступление

Шойгу: Запад требует от Украины наступления, несмотря на высокие потери

Запад призывает Украину перейти к наступлению, несмотря на сильные потери ВСУ. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания в ведомстве.

"Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям", — подчеркнул министр.

Зеленский сообщил, что власти Украины утвердили сроки контрнаступления ВСУ

Зеленский сообщил, что власти Украины утвердили сроки контрнаступления ВСУ

Ранее Шойгу заявил, что потери ВСУ за месяц составили свыше 16 тысяч военнослужащих. Кроме того, украинские солдаты остались без 16 самолётов, пяти вертолётов и 466 беспилотников.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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