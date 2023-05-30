Шойгу рассказал, кто толкает Украину на контрнаступление
Шойгу: Запад требует от Украины наступления, несмотря на высокие потери
Запад призывает Украину перейти к наступлению, несмотря на сильные потери ВСУ. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания в ведомстве.
"Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям", — подчеркнул министр.
Ранее Шойгу заявил, что потери ВСУ за месяц составили свыше 16 тысяч военнослужащих. Кроме того, украинские солдаты остались без 16 самолётов, пяти вертолётов и 466 беспилотников.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo