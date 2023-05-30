Шойгу рассказал, кто толкает Украину на контрнаступление

Запад призывает Украину перейти к наступлению, несмотря на сильные потери ВСУ. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания в ведомстве.

"Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям", — подчеркнул министр.