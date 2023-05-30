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Регион
Опубликовано 29 мая 2023, 23:29
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Зеленский сообщил, что власти Украины утвердили сроки контрнаступления ВСУ

Власти Украины утвердили сроки начала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, не раскрыв точной даты.

"Мы утвердили сроки начала движения наших войск", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Командующий украинскими Сухопутными войсками заявил о скором контрнаступлении
Командующий украинскими Сухопутными войсками заявил о скором контрнаступлении

Также принято решение, как будут дальше двигаться украинские подразделения. Эти вопросы, а также обеспечение, подготовка новых бригад и тактика обсуждались на заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

А ранее СМИ сообщили о страхе Зеленского перед контрнаступлением. Также есть проблемы и среди личного состава, пишет издание Asia Times.

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t.me / Zelenskiy / Official

Артур Лапсаков
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