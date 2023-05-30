Зеленский сообщил, что власти Украины утвердили сроки контрнаступления ВСУ

Власти Украины утвердили сроки начала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, не раскрыв точной даты.

"Мы утвердили сроки начала движения наших войск", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Также принято решение, как будут дальше двигаться украинские подразделения. Эти вопросы, а также обеспечение, подготовка новых бригад и тактика обсуждались на заседании Ставки Верховного главнокомандующего.