Командующий украинскими Сухопутными войсками заявил о скором контрнаступлении
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский: Контрнаступление скоро наступит
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский рассказал о встрече с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи в самых горячих точках фронта, и проанонсировал скорое контрнаступление. Такой пост появился в его телеграм-канале в понедельник.
"Скоро наступит то время, когда мы перейдём к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", — проинформировал Сырский.
Ранее Лайф уже рассказывал, что контрнаступления, о котором на протяжении уже довольно долгого периода так настойчиво твердит Киев, может и не быть. Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, на самом деле военный потенциал ВСУ иссякает, а все разговоры о планах атаковать — лишь информационная война. Издание The Telegraph также сообщало, что утомлённые и измотанные постоянными боями ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением: несмотря на огромное количество поставляемого западного вооружения, украинские войска мучаются от серьёзного дефицита живой силы.
Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency