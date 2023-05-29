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Опубликовано 29 мая 2023, 10:10
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Командующий украинскими Сухопутными войсками заявил о скором контрнаступлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский: Контрнаступление скоро наступит

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский рассказал о встрече с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи в самых горячих точках фронта, и проанонсировал скорое контрнаступление. Такой пост появился в его телеграм-канале в понедельник.

"Скоро наступит то время, когда мы перейдём к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", — проинформировал Сырский.

ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением, узнали британские СМИ
ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением, узнали британские СМИ

Ранее Лайф уже рассказывал, что контрнаступления, о котором на протяжении уже довольно долгого периода так настойчиво твердит Киев, может и не быть. Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, на самом деле военный потенциал ВСУ иссякает, а все разговоры о планах атаковать — лишь информационная война. Издание The Telegraph также сообщало, что утомлённые и измотанные постоянными боями ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением: несмотря на огромное количество поставляемого западного вооружения, украинские войска мучаются от серьёзного дефицита живой силы.

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Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency

Марина Калегина
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