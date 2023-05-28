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27 мая, 22:30

В Херсонской области указали на нехватку у ВСУ возможностей для контрнаступления

Сальдо заявил, что пик военных возможностей ВСУ был преодолён

Разговоры властей Киева о контрнаступлении есть не что иное, как информационная война, на самом деле военный потенциал ВСУ иссякает. Так считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Дело в том, что пик военных возможностей противника преодолён: в войне произошёл перелом и враг просто боится. Наши военные готовы их встретить как положено — по-мужски", — написал он в телеграм-канале.

Сальдо указал, что бои в сегодняшних условиях ведутся и на информационном поле.

"Очнулся через 15 дней": Сальдо рассказал, как его отравили прошлым летом

"Очнулся через 15 дней": Сальдо рассказал, как его отравили прошлым летом

Ранее Владимир Сальдо предостерёг украинские войска от попыток форсировать Днепр. Чиновник напомнил, что у российских военных есть "серьёзное оружие" для отражения возможного нападения.

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Twitter / Генеральний штаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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