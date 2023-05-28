В Херсонской области указали на нехватку у ВСУ возможностей для контрнаступления
Сальдо заявил, что пик военных возможностей ВСУ был преодолён
Разговоры властей Киева о контрнаступлении есть не что иное, как информационная война, на самом деле военный потенциал ВСУ иссякает. Так считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Дело в том, что пик военных возможностей противника преодолён: в войне произошёл перелом и враг просто боится. Наши военные готовы их встретить как положено — по-мужски", — написал он в телеграм-канале.
Сальдо указал, что бои в сегодняшних условиях ведутся и на информационном поле.
Ранее Владимир Сальдо предостерёг украинские войска от попыток форсировать Днепр. Чиновник напомнил, что у российских военных есть "серьёзное оружие" для отражения возможного нападения.
Twitter / Генеральний штаб ЗСУ