"Очнулся через 15 дней": Сальдо рассказал, как его отравили прошлым летом

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в августе 2022 года был отравлен человеком из ближнего окружения. По его словам, с начала марта тогда за ним "велась охота" украинских спецслужб.

"Я всё помню. Ответ, кто это сделал, был найден — человека купили за очень большие деньги. Такого (человека), которому я доверял", — заявил Сальдо в эфире Первого канала.

Как утверждает врио главы Херсонской области, это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно. Оно было добавлено в еду.