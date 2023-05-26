"Очнулся через 15 дней": Сальдо рассказал, как его отравили прошлым летом
Сальдо заявил, что его летом 2022 года за большие деньги отравил близкий человек
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в августе 2022 года был отравлен человеком из ближнего окружения. По его словам, с начала марта тогда за ним "велась охота" украинских спецслужб.
"Я всё помню. Ответ, кто это сделал, был найден — человека купили за очень большие деньги. Такого (человека), которому я доверял", — заявил Сальдо в эфире Первого канала.
Как утверждает врио главы Херсонской области, это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно. Оно было добавлено в еду.
"Я был в абсолютно нормальной физической форме. Я помню только одно — я поднялся и сказал: "Что-то мне плохо". И на этом всё. Очнулся я через 15 дней", — подчеркнул политик.
Напомним, 5 августа Владимира Сальдо госпитализировали. Лайф выяснил, что его доставили в симферопольскую больницу. По данным телеграм-канала Mash, предполагаемым диагнозом Сальдо было "отравление неизвестным веществом", однако власти региона тогда эту версию отвергали. 20 августа Минобороны РФ сообщило о расследовании отравления главы Херсонской области боевыми веществами.
ТАСС / Гавриил Григоров