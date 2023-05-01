"Соваться не стоит": Сальдо предостерёг украинские войска от попыток форсировать Днепр
Сальдо предостерёг ВСУ от попыток форсировать Днепр для атаки
Украинским войскам не стоит рисковать и пытаться форсировать Днепр для атаки на левый берег. Об этом ВСУ предупредил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Соваться к нам с правого берега не нужно", — сказал Сальдо в эфире "Соловьёв Live".
Чиновник напомнил, что у российских военных есть "серьёзное оружие" для отражения возможного нападения. Он также подчеркнул, что на мирное население Херсонской области оказывается регулярное влияние с целью напугать и заставить паниковать жителей. Вопреки этому, граждане продолжают жить на территории региона, поэтому ВСУ "соваться на левый берег области не стоит", что доказали последние события.
"Русское оружие показывает, что оно может делать", — подчеркнул Сальдо.
Как писал Лайф ранее, Сальдо заявил, что ВСУ не удалось форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу. По его словам, сообщения о якобы преодолении противником водной преграды, распространяемые в конце апреля, — элемент информационной войны.
ТАСС / Сергей Карпухин