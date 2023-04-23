Сальдо опроверг фейк о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг данные о высадке ВСУ на левый берег Днепра. Он заявил, что у украинской армии там нет никаких плацдармов, заверив, что территория полностью под контролем российских военных.

"Официально заявляю, что по состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алёшек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Сальдо допустил, что украинские диверсионные группы действительно могли высадиться и сделать селфи, однако все подобные попытки зайти на нашу территорию сразу пересекаются артиллерией. Он также добавил, что распространением фейков о плацдармах ВСУ занимаются украинские СМИ и ресурсы с целью дезинформировать и деморализовать местное население.

"К сожалению, из-за стремления к сенсациям или недостаточного опыта на эту приманку ловятся некоторые наши информационные платформы", — подчеркнул Сальдо и призвал работников СМИ и блогеров доверять только официальным источникам.