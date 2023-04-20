Украинский снайпер подстрелил рыбака на Днепре в Херсонской области

В Херсонской области украинский снайпер ранил рыбака из Новой Каховки, который ловил рыбу на Днепре. Об этом рассказали в городской администрации.

"Снайпер с правого берега подстрелил новокаховчанина, который на лодке пытался половить рыбу на Днепре", — сказано в сообщении.