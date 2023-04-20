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Регион
Опубликовано 20 апреля 2023, 07:31
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Украинский снайпер подстрелил рыбака на Днепре в Херсонской области

В Херсонской области украинский снайпер ранил рыбака из Новой Каховки, который ловил рыбу на Днепре. Об этом рассказали в городской администрации.

"Снайпер с правого берега подстрелил новокаховчанина, который на лодке пытался половить рыбу на Днепре", — сказано в сообщении.

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В результате выстрела снайпера мужчина получил ранение бедра и травматический шок. Российские военные довезли его до станции скорой помощи.

Ранее Лайф писал о том, что ВСУ утром 19 апреля начали массированный обстрел Новой Каховки. В результате погиб один человек и ещё двое пострадали.

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Getty Images / John Moore

Илья Суриков
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