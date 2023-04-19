Стали известны последствия массированного обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ

В результате массированного обстрела города Новая Каховка в Херсонской области со стороны украинских силовиков погиб один человек и ещё двое пострадали. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Администрации Новокаховского городского округа.







"В результате утреннего обстрела Новой Каховки 19 апреля укронацистами погиб один человек и двое получили минно-взрывные ранения", — говорится в сообщении.

Как сообщил в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, ВСУ обстреляли Новую Каховку из 120-миллиметровых миномётов. Удары пришлись по центру города, жилым кварталам, станции скорой помощи. Спасатели и медики сразу же отправились на место происшествия. Вместе с тем Сальдо поручил правительству региона оказать всё необходимое содействие пострадавшим. В результате обстрела, добавили в Администрации Новокаховского городского округа, две трубы газоснабжения прорвало, а также зафиксировано очаговое отключение электроснабжения, многочисленные разрушения жилых многоэтажек, квартир и имущества людей.