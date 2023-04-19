ВСУ обстреляли Донецк десятью ракетами

Вооружённые силы Украины утром 19 апреля нанесли удар по Донецку. Из ракетной системы залпового огня было выпущено десять снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 06:45 (совпадает с мск). Он вёлся из района населённого пункта Максимильяновка по Петровскому и Кировскому районам Донецка. На момент публикации этого материала данные о жертвах или пострадавших не поступали.