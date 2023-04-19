ВСУ обстреляли Донецк десятью ракетами
ВСУ утром выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Вооружённые силы Украины утром 19 апреля нанесли удар по Донецку. Из ракетной системы залпового огня было выпущено десять снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 06:45 (совпадает с мск). Он вёлся из района населённого пункта Максимильяновка по Петровскому и Кировскому районам Донецка. На момент публикации этого материала данные о жертвах или пострадавших не поступали.
Ранее Лайф сообщал, что российские силы нейтрализуют "сволочей" из ВСУ за пасхальный удар по району храма в ДНР. Тогда один человек погиб, шестеро пострадали.
ТАСС / Иван Ноябрев