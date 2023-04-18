В ЛНР оператора дрона осудили на 14 лет за наводку на обстрел жилого дома

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам колонии оператора беспилотника, чья наводка помогла ВСУ обстрелять жилой дом в Первомайске. Об этом заявили в Главной военной прокуратуре.

Оператор дрона, которого осудили на 14 лет за наводку на обстрел жилого дома в Первомайске. Видео © Telegram / Следком

"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении оператора беспилотного летательного аппарата 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины Владимира Мамчука. Суд приговорил Мамчука к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — отметили в ведомстве.

Мужчине вменяли умышленное повреждение чужого имущества путём взрыва, покушение на убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, а также жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств.

В СК добавили, что 17 апреля 2022 года Мамчук, проходивший службу в войсковой части А1736, из посёлка Новотошковское проводил разведку Первомайска. Командир подразделения беспилотных летательных аппаратов рассказал ему, что в доме на улице Театральной проживают люди, которые настроены против Украины и поддерживают РФ. По его мнению, этих жителей надо было уничтожить, а здание — разрушить.

При помощи квадрокоптера Мамчук установил местонахождение дома и передал координаты командиру подразделения РСЗО "Ураган". После дом обстреляли кассетными осколочными снарядами, две мирные жительницы получили ранения, а их квартиры и имущество — сильные повреждения. Мамчук полностью признал вину и раскаялся в содеянном.