Сальдо: ВСУ не удалось форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу

ВСУ не могут форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки, на данном участке фиксируются лишь немногочисленные группы противника. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, сообщения о якобы преодолении противником водной преграды — элемент информационной войны.

"На правом берегу военнослужащими ВС РФ действительно наблюдаются части и подразделения противника, но они не столь многочисленны, как хочет продемонстрировать пропаганда преступного киевского режима... На левом берегу стоят наши ребята, которые воодушевлены и готовы встретить врага, дав ему молниеносный и разительный отпор", — написал он в своём телеграм-канале.

Сальдо отметил, что Днепр — "серьёзнейшая водная преграда", растянувшаяся от Энергодара на более чем 300 километров. К тому же, добавил он, ВСУ не контролируют ни один из мостов, а сообщения о якобы восстановлении Антоновского моста у Херсона — блеф.