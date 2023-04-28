КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 13:28

Сальдо: ВСУ не удалось форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу

ВСУ не могут форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки, на данном участке фиксируются лишь немногочисленные группы противника. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, сообщения о якобы преодолении противником водной преграды — элемент информационной войны.

"На правом берегу военнослужащими ВС РФ действительно наблюдаются части и подразделения противника, но они не столь многочисленны, как хочет продемонстрировать пропаганда преступного киевского режима... На левом берегу стоят наши ребята, которые воодушевлены и готовы встретить врага, дав ему молниеносный и разительный отпор", написал он в своём телеграм-канале.

Сальдо отметил, что Днепр — "серьёзнейшая водная преграда", растянувшаяся от Энергодара на более чем 300 километров. К тому же, добавил он, ВСУ не контролируют ни один из мостов, а сообщения о якобы восстановлении Антоновского моста у Херсона — блеф.

Сальдо заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

Сальдо заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

Ранее Владимир Сальдо уже опровергал сообщения о якобы создании ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра. По его словам, всё, что может сделать противник, — высадиться и сделать селфи.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Матвей Константинов
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