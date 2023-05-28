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28 мая, 06:54

ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением, узнали британские СМИ

Telegraph: Киев отчаянно пытается пополнить ряды ВСУ перед контрнаступлением

Утомлённые и измотанные постоянными боями ВСУ отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед грядущим контрнаступлением. Как пишет The Telegraph, Киев начал набирать солдат, чтобы хоть на какой-то процент заполнить дыры в составе армии.

"Готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя", — говорится в статье.

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По словам автора публикации, несмотря на огромное количество поставляемого западного вооружения, боеприпасов и техники, ВСУ мучаются серьёзным дефицитом живой силы, а при попытках набрать новых солдат у вербовщиков зачастую возникают сложности, поэтому теперь они прибегают к более жёсткой тактике поиска людей.

Так, один из украинских солдат признался изданию, что всерьёз обеспокоен текущим положением дел. По его словам, Киев слишком эффективно убеждал людей в том, что ВСУ якобы имеют преимущество в конфликте с ВС РФ.

"Не хочу, чтобы люди думали, что всё просто и конфликт уже окончен", — отметил он.

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Ранее Лайф уже рассказывал, что контрнаступления, о котором на протяжении уже довольно долгого периода так настойчиво твердит украинская сторона, может и не быть. Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, на самом деле военный потенциал ВСУ иссякает, а все разговоры о планах атаковать — лишь информационная война.

Обложка ©

ТАСС / AP / Louis Wood

Николь Вербер
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