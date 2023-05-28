ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением, узнали британские СМИ

Утомлённые и измотанные постоянными боями ВСУ отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед грядущим контрнаступлением. Как пишет The Telegraph, Киев начал набирать солдат, чтобы хоть на какой-то процент заполнить дыры в составе армии.

"Готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя", — говорится в статье.

По словам автора публикации, несмотря на огромное количество поставляемого западного вооружения, боеприпасов и техники, ВСУ мучаются серьёзным дефицитом живой силы, а при попытках набрать новых солдат у вербовщиков зачастую возникают сложности, поэтому теперь они прибегают к более жёсткой тактике поиска людей.

Так, один из украинских солдат признался изданию, что всерьёз обеспокоен текущим положением дел. По его словам, Киев слишком эффективно убеждал людей в том, что ВСУ якобы имеют преимущество в конфликте с ВС РФ.

"Не хочу, чтобы люди думали, что всё просто и конфликт уже окончен", — отметил он.