Сомневается в победе: СМИ узнали о страхе Зеленского перед контрнаступлением

Президент Украины Владимир Зеленский затягивает с объявлением контрнаступления ВСУ, потому что боится и сомневается в победе Киева. Об этом пишет издание Asia Times, называя несколько причин этого страха.

"Он колеблется, несмотря на оснащённость ВСУ американским и европейским вооружением, включая танки Leopard, так как Украина не сможет вести битву в воздухе, а западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах", — говорится в публикации.

Также есть проблемы и среди личного состава, пишет издание: так, в бригадах много новобранцев и не хватает подготовленных кадров. Кроме того, эксперты считают, что ВС РФ значительно превосходят ВСУ численностью и имеют хорошую технику.