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29 мая, 07:57

Сомневается в победе: СМИ узнали о страхе Зеленского перед контрнаступлением

Asia Times: Зеленский боится объявить контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский затягивает с объявлением контрнаступления ВСУ, потому что боится и сомневается в победе Киева. Об этом пишет издание Asia Times, называя несколько причин этого страха.

"Он колеблется, несмотря на оснащённость ВСУ американским и европейским вооружением, включая танки Leopard, так как Украина не сможет вести битву в воздухе, а западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах", — говорится в публикации.

Также есть проблемы и среди личного состава, пишет издание: так, в бригадах много новобранцев и не хватает подготовленных кадров. Кроме того, эксперты считают, что ВС РФ значительно превосходят ВСУ численностью и имеют хорошую технику.

В офисе Зеленского запутались в заявлениях о контрнаступлении

В офисе Зеленского запутались в заявлениях о контрнаступлении

Ранее Лайф уже рассказывал, что контрнаступления, о котором на протяжении уже довольно долгого периода так настойчиво твердит Киев, может и не быть. Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, на самом деле военный потенциал ВСУ иссякает, а все разговоры о планах атаковать — лишь информационная война. Издание The Telegraph также сообщало, что утомлённые и измотанные постоянными боями ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением: несмотря на огромное количество поставляемого западного вооружения, украинские войска мучаются серьёзным дефицитом живой силы.

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President.gov.ua

Александра Вишнякова
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