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4 июня, 17:53

В США выразили уверенность в успешности наступления ВСУ

Салливан: Наступление ВСУ поможет Киеву забрать у России стратегические районы

Вашингтон верит, что контрнаступление ВСУ позволит Киеву овладеть стратегически важными территориями, которые находятся под контролем России. Об этом в интервью CNN заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории", — сказал Салливан, не уточнив, какие именно районы имеет в виду.

Он добавил, что США будут помогать ВСУ достичь максимально возможного прогресса на поле боя, чтобы позволить Украине занять наиболее выгодную позицию за столом будущих мирных переговоров. Также Салливан выразил уверенность в "успехе украинцев в рамках данного контрнаступления".

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В свою очередь западные аналитики ожидают, что следующим городом, который может потерять ВСУ, будет Часов Яр. Он находится к западу от Артёмовска, где расположены важные логистические узлы, о которых говорил в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Ирина Фальке
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