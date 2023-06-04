В США выразили уверенность в успешности наступления ВСУ

Вашингтон верит, что контрнаступление ВСУ позволит Киеву овладеть стратегически важными территориями, которые находятся под контролем России. Об этом в интервью CNN заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории", — сказал Салливан, не уточнив, какие именно районы имеет в виду.

Он добавил, что США будут помогать ВСУ достичь максимально возможного прогресса на поле боя, чтобы позволить Украине занять наиболее выгодную позицию за столом будущих мирных переговоров. Также Салливан выразил уверенность в "успехе украинцев в рамках данного контрнаступления".