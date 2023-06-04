Отказавшаяся уезжать из Новой Таволжанки пенсионерка: Бомбят по нам бесконечно

Пенсионерка Лидия Алексеевна, отказавшаяся покидать обстреливаемую ВСУ Новую Таволжанку в Белгородской области, рассказала SHOT о ситуации в селе. По её словам, украинская армия бомбит бесконечно и сильно.

Жительница Новой Таволжанки рассказала о ситуации в селе. Видео © T.me / SHOT

"Бомбят! Бомбят! По крышам тут. Бесконечно, короче! Бомбы кидают на нас и всё! Пуляют по нам сильно", — поделилась она.

Женщина подчеркнула, что российские военные не подпускают диверсантов с Украины к жилым домам. Поэтому, несмотря на обстрелы, село остаётся под контролем ВС РФ, продолжающих давить боевиков.