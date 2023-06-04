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4 июня, 16:13

Отказавшаяся уезжать из Новой Таволжанки пенсионерка: Бомбят по нам бесконечно

Жительница Новой Таволжанки рассказала, что украинских диверсантов в селе нет

Пенсионерка Лидия Алексеевна, отказавшаяся покидать обстреливаемую ВСУ Новую Таволжанку в Белгородской области, рассказала SHOT о ситуации в селе. По её словам, украинская армия бомбит бесконечно и сильно.

Жительница Новой Таволжанки рассказала о ситуации в селе. Видео © T.me / SHOT

"Бомбят! Бомбят! По крышам тут. Бесконечно, короче! Бомбы кидают на нас и всё! Пуляют по нам сильно", поделилась она.

Женщина подчеркнула, что российские военные не подпускают диверсантов с Украины к жилым домам. Поэтому, несмотря на обстрелы, село остаётся под контролем ВС РФ, продолжающих давить боевиков.

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Напомним, ВСУ обстреливают Новую Таволжанку в Белгородской области. Местная жительница Лидия Алексеевна рассказала, что с её улицы все соседи уехали. Она присматривает за их хозяйством, кормит домашних животных, но покидать дом не хочет, объясняя, что "ей нечего бояться". При этом прямо во время интервью где-то недалеко разрывается украинский снаряд, но пенсионерку это не испугало.

Обложка ©

ТАСС / Никита Цицаги

Татьяна Миссуми
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