Отказавшаяся уезжать из Новой Таволжанки пенсионерка: Бомбят по нам бесконечно
Жительница Новой Таволжанки рассказала, что украинских диверсантов в селе нет
Пенсионерка Лидия Алексеевна, отказавшаяся покидать обстреливаемую ВСУ Новую Таволжанку в Белгородской области, рассказала SHOT о ситуации в селе. По её словам, украинская армия бомбит бесконечно и сильно.
Жительница Новой Таволжанки рассказала о ситуации в селе. Видео © T.me / SHOT
"Бомбят! Бомбят! По крышам тут. Бесконечно, короче! Бомбы кидают на нас и всё! Пуляют по нам сильно", — поделилась она.
Женщина подчеркнула, что российские военные не подпускают диверсантов с Украины к жилым домам. Поэтому, несмотря на обстрелы, село остаётся под контролем ВС РФ, продолжающих давить боевиков.
Напомним, ВСУ обстреливают Новую Таволжанку в Белгородской области. Местная жительница Лидия Алексеевна рассказала, что с её улицы все соседи уехали. Она присматривает за их хозяйством, кормит домашних животных, но покидать дом не хочет, объясняя, что "ей нечего бояться". При этом прямо во время интервью где-то недалеко разрывается украинский снаряд, но пенсионерку это не испугало.
ТАСС / Никита Цицаги