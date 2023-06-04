ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июня 2023, 13:07
5374

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому району 519 снарядов

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому району Белгородской области 519 различных боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, есть погибшие и раненые.

"В Новой Таволжанке и Безлюдовке в результате обстрела погибли две женщины. От полученных травм они скончались на месте. Также в двух этих сёлах есть двое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей и женщина с осколочными ранениями левого плеча. Врачи оказывают всю необходимую помощь раненым", написал Гладков в своём телеграм-канале.

ВСУ обстреляли рынок и зернохранилище в Шебекине под Белгородом
ВСУ обстреляли рынок и зернохранилище в Шебекине под Белгородом

Губернатор добавил, что в Новой Таволжанке зафиксировано 102 прилёта, село обстреливали из артиллерии и миномётов, пострадало 60 домовладений. В Безлюдовке — 19 прилётов, повреждено два автомобиля. В селе Графовка — 11 прилётов, пострадало два домовладения. В самом Шебекине зафиксированы многочисленные повреждения административных и коммерческих объектов.

В то же время село Муром было обстреляно из ствольной артиллерии и миномётов 52 раза, присутствуют значительные разрушения в административном здании, школе, детском саду и ФАПе, повреждён один автомобиль. По селу Зиборовка ВСУ выпустили около 20 снарядов из РСЗО "Град", пострадали четыре частных домовладения и две надворные постройки. В посёлке Маслова Пристань зафиксировано десять прилётов, разбиты окна в трёх частных домах, нескольких квартирах многоквартирного дома и здании ФОКа.

Белгородские врачи спасли зрение девочке, пострадавшей при обстреле ВСУ Соболевки
Белгородские врачи спасли зрение девочке, пострадавшей при обстреле ВСУ Соболевки

Ранее Лайф сообщал, что ВС России уничтожают группы ВСУ на границе Белгородской и Харьковской областей. С нашей стороны работает артиллерия, прорыва границы не произошло.

BannerImage

LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar