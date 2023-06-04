Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому району 519 снарядов

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому району Белгородской области 519 различных боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, есть погибшие и раненые.

"В Новой Таволжанке и Безлюдовке в результате обстрела погибли две женщины. От полученных травм они скончались на месте. Также в двух этих сёлах есть двое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей и женщина с осколочными ранениями левого плеча. Врачи оказывают всю необходимую помощь раненым", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в Новой Таволжанке зафиксировано 102 прилёта, село обстреливали из артиллерии и миномётов, пострадало 60 домовладений. В Безлюдовке — 19 прилётов, повреждено два автомобиля. В селе Графовка — 11 прилётов, пострадало два домовладения. В самом Шебекине зафиксированы многочисленные повреждения административных и коммерческих объектов.

В то же время село Муром было обстреляно из ствольной артиллерии и миномётов 52 раза, присутствуют значительные разрушения в административном здании, школе, детском саду и ФАПе, повреждён один автомобиль. По селу Зиборовка ВСУ выпустили около 20 снарядов из РСЗО "Град", пострадали четыре частных домовладения и две надворные постройки. В посёлке Маслова Пристань зафиксировано десять прилётов, разбиты окна в трёх частных домах, нескольких квартирах многоквартирного дома и здании ФОКа.