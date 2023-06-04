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4 июня, 12:47

ВСУ обстреляли рынок и зернохранилище в Шебекине под Белгородом

Губернатор Гладков сообщил о пожаре у рынка в Шебекине после обстрела ВСУ

Украинская армия вновь обстреляла Шебекино в Белгородской области, прилёты зафиксированы рядом с рынком, зернохранилищем и в частном секторе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вооружённые силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища. Оперативные службы выехали на место", — написал он в телеграм-канале.

В результате обстрелов ВСУ также пострадал дом в селе Муром, а в Новой Таволжанке разрушена крыша четырёхэтажки, повреждены Дом культуры и площадь, продолжил губернатор. Он подчеркнул, что жителей в пострадавших домах не было, накануне их вывезли в безопасное место.

Гладков добавил, что по Шебекинскому округу за сутки противник выпустил 519 снарядов. В самом Шебекине осколками посечены административные и коммерческие объекты, в Графовке повреждения получили два частных дома, в Безлюдовке снаряды попали по двум автомобилям. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Минобороны РФ показало новое видео уничтожения бойцов ВСУ в районе Шебекина

Ранее сообщалось, что дети из Белгородской области проведут летние каникулы в отдалённых от российско-украинской границы регионах. 300 школьников из Шебекинского округа поехали в Калужскую область и ещё 300 детей из Грайворона — в Ярославскую. Они проведут лето в детских лагерях и на базах отдыха.

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LIFE

Татьяна Миссуми
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