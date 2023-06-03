Минобороны РФ показало новое видео уничтожения бойцов ВСУ в районе Шебекина

Сначала российский беспилотник провёл разведку с воздуха, после чего был нанесён удар по диверсантам из реактивной системы залпового огня. В результате бойцы ВСУ уничтожены в лесу на подходе к Шебекину. Сегодня ещё несколько российских военнослужащих, участвовавших в операции, получили награды, в том числе ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", "За боевые отличия".