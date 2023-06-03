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Регион
Опубликовано 3 июня 2023, 10:25
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Минобороны РФ показало новое видео уничтожения бойцов ВСУ в районе Шебекина

Минобороны РФ поделилось очередным видео ликвидации украинских диверсантов вблизи города Шебекино Белгородской области 1 июня. Кадры публикуются в телеграм-канале ведомства.

Уничтожение украинских диверсантов вблизи Шебекина Белгородской области. Видео © t.me / Минобороны РФ

Сначала российский беспилотник провёл разведку с воздуха, после чего был нанесён удар по диверсантам из реактивной системы залпового огня. В результате бойцы ВСУ уничтожены в лесу на подходе к Шебекину. Сегодня ещё несколько российских военнослужащих, участвовавших в операции, получили награды, в том числе ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", "За боевые отличия".

Награждение российских военных, отразивших атаку ВСУ вблизи Шебекина Белгородской области. Видео © t.me / Минобороны РФ

"За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, военнослужащим подразделений группировки войск "Запад" вручили государственные и ведомственные награды", — уточнили в Минобороны.

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Напомним, 1 июня российские войска сорвали новую попытку бойцов ВСУ прорваться к городу Шебекино в Белгородской области. Уничтожено более 50 украинских террористов, а также их военная техника. Командование группировки войск "Запад" вручило российским военнослужащим награды за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки.

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t.me / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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