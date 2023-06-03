Минобороны вручило госнаграды военным ВС РФ, отразившим атаку ВСУ в Шебекине

Командование группировки войск "Запад" вручило бойцам ВС РФ награды за мужество и героизм, проявленные при отражении попытки вооружённых формирований Украины прорваться в направлении города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Представители командования группировки войск "Запад" вручили отличившимся государственные награды: ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", а также ведомственные медали "За боевые отличия", поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий", — говорится в сообщении ведомства.