Минобороны вручило госнаграды военным ВС РФ, отразившим атаку ВСУ в Шебекине
Командование группировки войск "Запад" вручило бойцам ВС РФ награды за мужество и героизм, проявленные при отражении попытки вооружённых формирований Украины прорваться в направлении города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Представители командования группировки войск "Запад" вручили отличившимся государственные награды: ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", а также ведомственные медали "За боевые отличия", поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в последние дни Белгородская область подвергается массированным атакам со стороны Украины. Самая опасная ситуация сложилась в Шебекинском округе. Утром 1 июня российские войска сорвали новую попытку Киева провести террористический акт в отношении жителей города Шебекино в Белгородской области. Противник был отброшен и понёс существенные потери. Нарушения границы РФ не допущено, на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов и военная техника.
ТАСС / Богдан Соболев