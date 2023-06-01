В атаке на Белгородскую область, отражённой 1 июня, участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Утром 1 июня текущего года в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений "Западной" группировки войск сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области", — рассказали в ведомстве.

Примерно в четыре часа утра боевики после обстрела пункта пропуска Шебекино в составе около 30 человек на трёх бронированных машинах и четырёх пикапах попытались пойти в атаку в направлении Волчанска. Их встретили огнём артиллерии, была уничтожена одна бронированная машина и до десяти боевиков. Выжившие отошли к Плетенёвке.

"Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию Российской Федерации вдоль левого берега реки Сиверский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией", — рассказали в Миноброны.

А другая террористическая группа из 20 боевиков и двух боевых бронированных машин выдвинулась по правому берегу Сиверского Донца к Новой Таволжанке. Завязался бой, она тоже была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину.

Затем российские силы получили подкрепление в виде бронегруппы, а по боевикам начали удары авиацией, тяжёлыми огнемётными системами, ракетными войсками и артиллерией.

"Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап", — заключили в Минобороны РФ.