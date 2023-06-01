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Опубликовано 1 июня 2023, 10:47
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Минобороны сообщило о российском наступлении под Марьинкой

Минобороны: Штурмовики 5-й бригады и бойцы "Ахмата" наступают под Марьинкой

Российские штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и бойцы "Ахмата" продолжают наступательные действия на Марьинском направлении в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и отряда спецназначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, авиацией и артиллерией Южной группировки войск уже было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое.

Командир спецназа "Ахмат" анонсировал активное наступление
Командир спецназа "Ахмат" анонсировал активное наступление

Ранее стало известно, что российские войска на Донецком направлении ликвидировали до 395 украинских военных за прошедшие сутки. Также в районе населённого пункта Удачное был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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ТАСС / Александр Река

Наталья Исакова
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