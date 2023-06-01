Минобороны сообщило о российском наступлении под Марьинкой
Минобороны: Штурмовики 5-й бригады и бойцы "Ахмата" наступают под Марьинкой
Российские штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и бойцы "Ахмата" продолжают наступательные действия на Марьинском направлении в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и отряда спецназначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Конашенкова, авиацией и артиллерией Южной группировки войск уже было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое.
Ранее стало известно, что российские войска на Донецком направлении ликвидировали до 395 украинских военных за прошедшие сутки. Также в районе населённого пункта Удачное был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
ТАСС / Александр Река