Раскрыты суточные потери украинской армии на Донецком направлении
Конашенков: На Донецком направлении за сутки уничтожено до 395 украинских военных
Российские войска на Донецком направлении уничтожили до 395 украинских военных за прошедшие сутки. Такие данные озвучил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Он добавил, что в районе населённого пункта Удачное был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Есть у противника и другие потери.
"За сутки на Донецком направлении уничтожено до 395 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30", — заявил Конашенков.
Ранее российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского штурмового батальона "Скала". Это произошло в районе Авдеевки.
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