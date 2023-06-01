Раскрыты суточные потери украинской армии на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении уничтожили до 395 украинских военных за прошедшие сутки. Такие данные озвучил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что в районе населённого пункта Удачное был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Есть у противника и другие потери.

"За сутки на Донецком направлении уничтожено до 395 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30", — заявил Конашенков.