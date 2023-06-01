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Опубликовано 1 июня 2023, 10:23

Раскрыты суточные потери украинской армии на Донецком направлении

Конашенков: На Донецком направлении за сутки уничтожено до 395 украинских военных

Российские войска на Донецком направлении уничтожили до 395 украинских военных за прошедшие сутки. Такие данные озвучил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что в районе населённого пункта Удачное был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Есть у противника и другие потери.

"За сутки на Донецком направлении уничтожено до 395 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30", — заявил Конашенков.

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Ранее российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского штурмового батальона "Скала". Это произошло в районе Авдеевки.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Марина Калегина
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