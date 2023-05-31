Уничтожен командно-наблюдательный пункт украинского батальона "Скала", разбитого ещё под Бахмутом
Конашенков: В ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт украинского батальона "Скала"
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского штурмового батальона "Скала". Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Произошло это на территории Донецкой Народной Республики.
Батальон "Скала" — один из тех, кто пытался противостоять российских силам в Артёмовске (Бахмуте), но потерпел поражение.
"В районе населённого пункта Авдеевка уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ", — уточнил Конашенков.
Ранее Лайф писал, что российские войска нанесли удары высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории РФ. Все объекты были поражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.