Уничтожен командно-наблюдательный пункт украинского батальона "Скала", разбитого ещё под Бахмутом

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского штурмового батальона "Скала". Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Произошло это на территории Донецкой Народной Республики.

Батальон "Скала" — один из тех, кто пытался противостоять российских силам в Артёмовске (Бахмуте), но потерпел поражение.

"В районе населённого пункта Авдеевка уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ", — уточнил Конашенков.