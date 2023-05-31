Кадыров заявил, что "Ахмат" передислоцировался и готовится к активным действиям в ДНР

Бойцы спецназа "Ахмат" получили приказ о передислокации, и теперь их зоной ответственности становится Донецкая Народная Республика. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, перед чеченскими подразделениями стоит задача перейти к активным военным действиям и освободить ряд населённых пунктов.

"Друзья, чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населённых пунктов", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Кадыров сообщил, что командный штаб уже приступил к выполнению первого этапа приказа: разрабатываются планы передвижений и освобождения территории. Вместе с этим идёт подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям. Всё это осуществляется при активной поддержке Минобороны и Генштаба ВС РФ, сообщил глава Чечни.

Говоря об обещанном ранее киевскими властями контрнаступлении, Кадыров заявил, что, в отличие от европейских и украинских СМИ, не станет ничего анонсировать. Вместо этого он сообщил, что, "не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделений "Ахмат".

"Многим стало понятно, что за дружелюбной маской Запад скрывает коварную, ненасытную сущность. Только старушка Европа всё ещё подобострастно поддакивает своему хозяину. Вы там у себя можете продолжать искажать человеческую сущность, у нас мы это вам сделать не позволим!", — подчеркнул глава Чечни.