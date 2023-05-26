Кадыров раскрыл число чеченских бойцов, принявших участие в спецоперации

Свыше 26 тысяч чеченских бойцов было направлено в зону проведения специальной военной операции (СВО) с начала её проведения. Об этом в телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"С самого начала СВО более 26 тысяч человек направлено из ЧР в зону проведения спецоперации, в том числе 12 тысяч добровольцев, прошедших курс ускоренной подготовки на базе РУС [Российский университет спецназа] в Гудермесе", — написал Кадыров.

По его словам, в данный момент свыше семи тысяч бойцов из Чечни находится на передовой. Кадыров также добавил, что Чечня передала на нужды спецоперации 1014 единиц спецтехники, включая 145 бронемашин, 931 квадрокоптер, 344 прибора ночного видения, 325 тепловизоров, 138 антидронов, более 50 тысяч комплектов современной экипировки, более 28 тысяч средств связи и прочего.

Вместе с этим республика оказывает помощь мирным жителям освобождённых территорий Донбасса. За это время, подчеркнул Кадыров, было передано более 22 тысяч тонн гуманитарного груза, включая машины скорой помощи, медоборудование, продукты питания, медикаменты, стройматериалы, а также предметы первой необходимости.