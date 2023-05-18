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Регион
Опубликовано 18 мая 2023, 17:28
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Из Чечни в зону СВО отправились бойцы "одного из самых боеспособных полков"

Кадыров сообщил об отправке в зону СВО бойцов 96-го полка Росгвардии

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) России в зону специальной военной операции. Он назвал это подразделение одним из самых боеспособных.

Кадыров сообщил об отправке 96-го полка Росгвардии в зону СВО. Видео © Telegram / RKadyrov_95

"Из Грозного выдвинулись в зону проведения СВО бойцы одного из самых боеспособных подразделений — 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ, которым осуществляет командование боевой офицер Магомед Тушаев", — написал он в Telegram-канале.

Чеченский лидер отметил, что каждый из бойцов полон решимости внести свой вклад в защиту Родины "от натовских бандитов и украинских нацистов". По его словам, росгвардейцы отправились на передовую, чтобы сменить своих однополчан на боевых позициях. Большинство из них уже несколько раз бывали в зоне СВО.

Кадыров пожелал военнослужащим "победы над коварным врагом" и скорейшего возвращения домой. О том, что бойцы этого подразделения выехали в зону СВО, глава Чечни сообщал также 11 мая.

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Ранее Рамзан Кадыров заявил, что у врагов России не получится переступить её границы. Поздравляя сограждан с Днём Победы, он указал на остатки нацизма, с которыми наша страна борется сегодня.

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Кадр из видео Telegram / RKadyrov_95

Наталья Исакова
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