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11 мая, 18:22
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Из Чечни в зону СВО выдвинулся один из самых боеспособных полков Росгвардии

Кадыров: Из Чечни в зону спецоперации отправился 96-й полк оперативного назначения

<p>Глава Чечни Рамзан Кадыров с бойцами СВО. Обложка © ТАСС / AP Photo / Musa Sadulayev</p>

Глава Чечни Рамзан Кадыров с бойцами СВО. Обложка © ТАСС / AP Photo / Musa Sadulayev

Из Чеченской Республики в зону проведения спецоперации направлено одно из самых боеспособных поздразделений Росгвардии, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Из Чеченской Республики в зону проведения специальной военной операции выдвинулся 96-й полк оперативного назначения СКО ВНГ РФ — одно из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии", написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров отметил, что его бойцы обладают солидным опытом, участвовали в сложнейших позиционных боях, специальных мероприятиях, а также боролись с международным терроризмом на территории Чеченской Республики. Каждый из них, добавил глава региона, готов уничтожить "любое проявление сатанизма". Полком руководит известный командир Магомед Тушаев.

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Ранее Рамзан Кадыров заявил, что у врагов России не получится переступить её границы. Поздравляя сограждан с Днём Победы, он указал на остатки нацизма, с которыми наша страна борется сегодня.

Матвей Константинов
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