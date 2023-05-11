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Регион
Опубликовано 11 мая 2023, 18:22
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Из Чечни в зону СВО выдвинулся один из самых боеспособных полков Росгвардии

Кадыров: Из Чечни в зону спецоперации отправился 96-й полк оперативного назначения

Глава Чечни Рамзан Кадыров с бойцами СВО. Обложка © ТАСС / AP Photo / Musa Sadulayev

Глава Чечни Рамзан Кадыров с бойцами СВО. Обложка © ТАСС / AP Photo / Musa Sadulayev

Из Чеченской Республики в зону проведения спецоперации направлено одно из самых боеспособных поздразделений Росгвардии, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Из Чеченской Республики в зону проведения специальной военной операции выдвинулся 96-й полк оперативного назначения СКО ВНГ РФ — одно из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии", написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров отметил, что его бойцы обладают солидным опытом, участвовали в сложнейших позиционных боях, специальных мероприятиях, а также боролись с международным терроризмом на территории Чеченской Республики. Каждый из них, добавил глава региона, готов уничтожить "любое проявление сатанизма". Полком руководит известный командир Магомед Тушаев.

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Матвей Константинов
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