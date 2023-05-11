Из Чечни в зону СВО выдвинулся один из самых боеспособных полков Росгвардии

Из Чеченской Республики в зону проведения спецоперации направлено одно из самых боеспособных поздразделений Росгвардии, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Из Чеченской Республики в зону проведения специальной военной операции выдвинулся 96-й полк оперативного назначения СКО ВНГ РФ — одно из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии", — написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров отметил, что его бойцы обладают солидным опытом, участвовали в сложнейших позиционных боях, специальных мероприятиях, а также боролись с международным терроризмом на территории Чеченской Республики. Каждый из них, добавил глава региона, готов уничтожить "любое проявление сатанизма". Полком руководит известный командир Магомед Тушаев.