"Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим разберёмся. Не в чатах или телеграм-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу", — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что вокруг ЧВК "Вагнер" было поднято много шума, тогда как вопрос нужно было решать без лишних разговоров "на весь Интернет". Кадыров напомнил, что поступить можно было так же, как и другие подразделения: "добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность".