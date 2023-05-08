Кадыров заявил о недосказанности с командованием ЧВК "Вагнер"
Кадыров сообщил о наличии недосказанности с командованием ЧВК "Вагнер"
В кое-каких моментах с командованием ЧВК "Вагнер" осталась недосказанность. Об этом в телеграм-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим разберёмся. Не в чатах или телеграм-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу", — заявил Кадыров.
Он подчеркнул, что вокруг ЧВК "Вагнер" было поднято много шума, тогда как вопрос нужно было решать без лишних разговоров "на весь Интернет". Кадыров напомнил, что поступить можно было так же, как и другие подразделения: "добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность".
Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. При этом также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске. Вчера Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" пообещали все необходимые боеприпасы.
t.me / Kadyrov_95