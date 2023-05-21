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20 мая, 21:51

Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских подразделений в зоне спецоперации

Кадыров доложил Путину об участии чеченских подразделений в спецоперации

<p>Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с президентом Владимиром Путиным и руководителями регионов СКФО. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/RKadyrov_95/3642" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kadyrov_95</a></p>

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с президентом Владимиром Путиным и руководителями регионов СКФО. Обложка © t.me / Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с главой государства Владимиром Путиным и доложил ему об успехах чеченских подразделений, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Беседа состоялась после заседания руководителей регионов Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске.

"В ходе личной встречи с нашим президентом я доложил об участии чеченских подразделений в СВО, успехах, оснащённости, боевой подготовке", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Сейчас в зоне проведения специальной военной операции несут службу чеченские бойцы Министерства обороны и Росгвардии РФ — семь полков и четыре батальона. В их числе и спецназ "Ахмат", который состоит из добровольцев, рассказал Кадыров. По его словам, каждую неделю на линию соприкосновения с тренировочной базы Российского университета спецназа отправляются 200 обученных военных.

Кадыров оценил выступление Путина на заседании в Пятигорске

Кадыров оценил выступление Путина на заседании в Пятигорске

Несколько дней назад глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) России в зону специальной военной операции. Он назвал это подразделение одним из самых боеспособных.

Оксана Попова
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