Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских подразделений в зоне спецоперации
Кадыров доложил Путину об участии чеченских подразделений в спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с президентом Владимиром Путиным и руководителями регионов СКФО. Обложка © t.me / Kadyrov_95
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с главой государства Владимиром Путиным и доложил ему об успехах чеченских подразделений, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Беседа состоялась после заседания руководителей регионов Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске.
"В ходе личной встречи с нашим президентом я доложил об участии чеченских подразделений в СВО, успехах, оснащённости, боевой подготовке", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Сейчас в зоне проведения специальной военной операции несут службу чеченские бойцы Министерства обороны и Росгвардии РФ — семь полков и четыре батальона. В их числе и спецназ "Ахмат", который состоит из добровольцев, рассказал Кадыров. По его словам, каждую неделю на линию соприкосновения с тренировочной базы Российского университета спецназа отправляются 200 обученных военных.
Несколько дней назад глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) России в зону специальной военной операции. Он назвал это подразделение одним из самых боеспособных.