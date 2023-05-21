Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских подразделений в зоне спецоперации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с главой государства Владимиром Путиным и доложил ему об успехах чеченских подразделений, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Беседа состоялась после заседания руководителей регионов Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске.

"В ходе личной встречи с нашим президентом я доложил об участии чеченских подразделений в СВО, успехах, оснащённости, боевой подготовке", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Сейчас в зоне проведения специальной военной операции несут службу чеченские бойцы Министерства обороны и Росгвардии РФ — семь полков и четыре батальона. В их числе и спецназ "Ахмат", который состоит из добровольцев, рассказал Кадыров. По его словам, каждую неделю на линию соприкосновения с тренировочной базы Российского университета спецназа отправляются 200 обученных военных.