Кадыров оценил выступление Путина на заседании в Пятигорске

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал выступление главы государства Владимира Путина в Пятигорске. По его оценке, оно было содержательным и интересным. Своё мнение он выразил в телеграм-канале.

"Выступление Владимира Владимировича, как всегда, было очень интересным и содержательным. Не могу не согласиться с каждым его словом", — подчеркнул глава Чечни.

Вместе с тем он добавил, что Россия славится этническим и культурным многообразием и нарушить единство этой великой страны не сможет никто. Кадыров также заявил, что РФ выстоит перед всеми проблемами, а также перед лицом внешней угрозы.

"Мы, как монолит, нерушимы", — подчеркнул он.