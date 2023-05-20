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19 мая, 22:45

Кадыров оценил выступление Путина на заседании в Пятигорске

Кадыров назвал содержательным выступление Путина на заседании в Пятигорске

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал выступление главы государства Владимира Путина в Пятигорске. По его оценке, оно было содержательным и интересным. Своё мнение он выразил в телеграм-канале.

"Выступление Владимира Владимировича, как всегда, было очень интересным и содержательным. Не могу не согласиться с каждым его словом", — подчеркнул глава Чечни.

Вместе с тем он добавил, что Россия славится этническим и культурным многообразием и нарушить единство этой великой страны не сможет никто. Кадыров также заявил, что РФ выстоит перед всеми проблемами, а также перед лицом внешней угрозы.

"Мы, как монолит, нерушимы", — подчеркнул он.

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"Используют политических маргиналов": Путин заявил о попытках извне раскачать обстановку в России

Вчера на заседании в Пятигорске президент Владимир Путин, в частности, заявил, что Запад рассчитывал на крах экономики России из-за санкций, однако этого не произошло, так как фундаментальные основы стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то раньше думал. А ещё он иронично назвал антироссийские собрания в Праге встречами "с пивом и шпикачками".

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t.me / Kadyrov_95

Оксана Попова
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