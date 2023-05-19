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19 мая, 14:56

"Используют политических маргиналов": Путин заявил о попытках извне раскачать обстановку в России

Путин: Конкуренты используют агентуру, чтобы раскачать обстановку в России

Геополитические конкуренты России используют агентуру и "бесконечно далёких от народа" маргиналов, чтобы раскачать обстановку внутри нашей страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

"Наши извечные, я бы сказал, геополитические конкуренты, противники использовали свою агентуру внутри страны, а также частично выведенную эту агентуру за границу с целью её сохранения, используя различного рода политических маргиналов, пытаются и будут пытаться раскачать нашу страну изнутри", — сказал российский лидер.

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Ранее Путин заявил, что попытки разделить русский и финно-угорские народы обречены на провал. По его словам, люди, пытающиеся разобщить эти два народа, "вообще не понимают, где они находятся и кто они такие".

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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