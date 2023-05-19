Настоящие цыгане попросили Путина запретить оскорбительный термин "инфоцыгане"
Путин поддержал идею запрета термина "инфоцыгане" на телевидении и в СМИ
Фото © Татьяна Барыбина, пресс-служба губернатора Ставропольского края
Президент Владимир Путин согласился с доводами о необходимости запретить термин "инфоцыгане" по отношению к блогерам-марафонщикам типа Елены Блиновской, которые зарабатывают деньги из ничего. Речь об этом зашла в пятницу в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям. Одна из участниц встречи — руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер — пожаловалась российскому лидеру, что этот термин в обществе имеет отрицательное значение, наделён пренебрежительным смыслом, а это очень обижает настоящих цыган, которые живут на территории страны.
Руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер попросила президента Владимира Путина запретить термин "инфоцыгане" на телевидении и в СМИ. Видео © LIFE
"Этот термин уже стал популярным, он используется госслужащими и даже на центральных каналах радио и телевидения. Эта практика получила развитие и в новых терминах — "криптоцыгане", "авиацыгане" (имеются в виду попрошайки в аэропортах)", — пояснила российский историк и специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер.
В конце концов, русский язык такой богатый и такой красивый, что синонимы к термину "инфоцыгане" можно найти без труда, добавила участница встречи. И Владимир Путин эту позицию поддержал.
"Полностью согласен с вами. На блогосферу повлиять, конечно, непросто, но в отношении государственных СМИ обязательно это нужно сделать. Постараемся сделать всё, чтобы не допускать ксенофобии", — отметил глава государства.
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Напомним, ранее под проверку подпал целый ряд известных блогеров. Первой стала чета Чекалиных: Лерчек и её мужу Артёму уже предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — 300 миллионов рублей. Позже была задержана королева марафонов Елена Блиновская, её обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей (также не без участия супруга). На днях проверить на схему "Лерчек – Блиновской" попросили и мужа российской певицы Нюши Игоря Сивова.