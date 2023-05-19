Настоящие цыгане попросили Путина запретить оскорбительный термин "инфоцыгане"

Президент Владимир Путин согласился с доводами о необходимости запретить термин "инфоцыгане" по отношению к блогерам-марафонщикам типа Елены Блиновской, которые зарабатывают деньги из ничего. Речь об этом зашла в пятницу в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям. Одна из участниц встречи — руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер — пожаловалась российскому лидеру, что этот термин в обществе имеет отрицательное значение, наделён пренебрежительным смыслом, а это очень обижает настоящих цыган, которые живут на территории страны.

Руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер попросила президента Владимира Путина запретить термин "инфоцыгане" на телевидении и в СМИ. Видео © LIFE

"Этот термин уже стал популярным, он используется госслужащими и даже на центральных каналах радио и телевидения. Эта практика получила развитие и в новых терминах — "криптоцыгане", "авиацыгане" (имеются в виду попрошайки в аэропортах)", — пояснила российский историк и специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер.

В конце концов, русский язык такой богатый и такой красивый, что синонимы к термину "инфоцыгане" можно найти без труда, добавила участница встречи. И Владимир Путин эту позицию поддержал.