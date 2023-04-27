СК предъявил Елене Блиновской обвинение в уклонении от налогов и отмывании денег
Задержанной блогерше Елене Блиновской предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. Об этом сообщает Следственный комитет России.
"Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления)", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Предъявление обвинений Елене Блиновской. Видео © T.me / Следком
В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновской меры пресечения. Проводятся следственные действия. На опубликованном видео заметно, что блогерша кивает в ответ на вопрос, понятны ли ей обвинение и причина задержания.
Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля. Она пыталась пересечь российско-белорусскую границу на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД показывало кадры обыска в её доме. Примечательно, что сложная ситуация не помешала блогерше анонсировать новый марафон.
Кадр из видео T.me / Следком