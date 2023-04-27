"Ты узнаешь всё": Блиновская после задержания запустила загадочный марафон

Российская блогерша Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на миллионы рублей с доходов от онлайн-марафонов, продолжает разводить доверчивых подписчиков на деньги. В её соцсети появился рекламный ролик курса "Ты узнаешь всё".