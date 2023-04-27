КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 16:38

"Ты узнаешь всё": Блиновская после задержания запустила загадочный марафон

Задержанная Блиновская открыла запись на новый марафон "Ты узнаешь всё"

<p>Елена Блиновская. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/photo6093463_456239549?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Елена Блиновская</a></p>

Елена Блиновская. Обложка © Vk / Елена Блиновская

Российская блогерша Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на миллионы рублей с доходов от онлайн-марафонов, продолжает разводить доверчивых подписчиков на деньги. В её соцсети появился рекламный ролик курса "Ты узнаешь всё".

Блогерша Елена Блиновская продолжает зазывать на свои курсы. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России)

Под магическую музыку мелькают кадры красивой жизни и сама Блиновская. Затем предлагается перейти по ссылке на сайт для оплаты курса. На данный момент ссылка неактивна.

Составлен портрет типичной жертвы инфоцыганок вроде Блиновской и Лерчек

Составлен портрет типичной жертвы инфоцыганок вроде Блиновской и Лерчек

Напомним, Елену Блиновскую, известную своими онлайн-марафонами по исполнению желаний, задержали утром 27 апреля на границе с Белоруссией. В отношении блогерши возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД опубликовало кадры обысков в её особняке: там силовики нашли целые залежи драгоценностей, одежды и сумочек люксовых брендов.

Татьяна Миссуми
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