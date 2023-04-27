"Ты узнаешь всё": Блиновская после задержания запустила загадочный марафон
Задержанная Блиновская открыла запись на новый марафон "Ты узнаешь всё"
Елена Блиновская. Обложка © Vk / Елена Блиновская
Российская блогерша Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на миллионы рублей с доходов от онлайн-марафонов, продолжает разводить доверчивых подписчиков на деньги. В её соцсети появился рекламный ролик курса "Ты узнаешь всё".
Блогерша Елена Блиновская продолжает зазывать на свои курсы. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России)
Под магическую музыку мелькают кадры красивой жизни и сама Блиновская. Затем предлагается перейти по ссылке на сайт для оплаты курса. На данный момент ссылка неактивна.
Напомним, Елену Блиновскую, известную своими онлайн-марафонами по исполнению желаний, задержали утром 27 апреля на границе с Белоруссией. В отношении блогерши возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД опубликовало кадры обысков в её особняке: там силовики нашли целые залежи драгоценностей, одежды и сумочек люксовых брендов.