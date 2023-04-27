Составлен портрет типичной жертвы инфоцыганок вроде Блиновской и Лерчек

Жертвами инфоцыган-блогеров вроде Елены Блиновской и Лерчек (Валерия Чекалина) становятся люди, которые не созрели как личность и ищут для себя авторитетных кумиров, они также обладают мифическим мышлением и не воспринимают рациональные доводы. Об этом РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

"На самом деле человек снимает с себя ответственность в то время, как ему продают общепонятные вещи в определённых условиях. Есть высокая вероятность, что от веры человека — насколько он в это поверит — у него что-то получится. Но в том и дело, что инфоцыган поэтому так и называют. У кого-то срабатывает, у кого-то — нет", — объяснила она.