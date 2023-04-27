Составлен портрет типичной жертвы инфоцыганок вроде Блиновской и Лерчек
Психолог Сулим сказала, что инфоцыганам верят не созревшие как личность люди
Елена Блиновская и Лерчек (Валерия Чекалина). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya, © Vk / ler_chek
Жертвами инфоцыган-блогеров вроде Елены Блиновской и Лерчек (Валерия Чекалина) становятся люди, которые не созрели как личность и ищут для себя авторитетных кумиров, они также обладают мифическим мышлением и не воспринимают рациональные доводы. Об этом РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.
"На самом деле человек снимает с себя ответственность в то время, как ему продают общепонятные вещи в определённых условиях. Есть высокая вероятность, что от веры человека — насколько он в это поверит — у него что-то получится. Но в том и дело, что инфоцыган поэтому так и называют. У кого-то срабатывает, у кого-то — нет", — объяснила она.
По её словам, такие блогеры эмоционально накачивают клиентов, не работая с первопричиной их состояния. В результате человек не получает никаких долгосрочных результатов от подобных тренингов, так как не умеет брать на себя ответственность. Только индивидуальная работа, профессиональные техники и методики приводят к желаемому, подчеркнула эксперт.
Напомним, Елену Блиновскую, известную своими онлайн-марафонами по исполнению желаний, задержали утром 27 апреля на границе с Белоруссией. В отношении блогерши возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД опубликовало кадры обысков в её особняке: там силовики нашли целые залежи драгоценностей, одежды и сумочек люксовых брендов.