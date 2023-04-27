КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 11:07

Кто следующий?: Новых блогеров проверят вслед за миллиардершами Лерчек, Митрошиной и Блиновской

СМИ: ФНС и МВД продолжают вести проверки в отношении блогеров-марафонщиков

<p>Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek</p>

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

"Королева марафонов" Елена Блиновская — не последняя блогерша, в отношении которой будет возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Об этом в беседе с RT сказал знакомый с ситуацией источник.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов совместно с ФНС продолжают проверки таких же, как Блиновская, торговцев марафонами и прочими онлайн‑курсами.

Блогерша Митрошина выплатила более 120 млн рублей долга по налогам

Блогерша Митрошина выплатила более 120 млн рублей долга по налогам

Ранее Лайф писал, что полиция проверяет блогершу Юрченко после заявления недовольной подписчицы. Та брала с подписчиц по 23 тысячи рублей за "обучающий курс для притягивания к себе денежного потока". Первыми под рейд силовиков попали блогерша Лерчек и её муж, которых обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Кроме того, против Валерии и Артёма Чекалиных возбудили также дело о легализации денег в особо крупном размере, их счета арестованы.

Ирина Фальке
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  • Елена Блиновская
  • МВД РФ
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