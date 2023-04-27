Кто следующий?: Новых блогеров проверят вслед за миллиардершами Лерчек, Митрошиной и Блиновской
СМИ: ФНС и МВД продолжают вести проверки в отношении блогеров-марафонщиков
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
"Королева марафонов" Елена Блиновская — не последняя блогерша, в отношении которой будет возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Об этом в беседе с RT сказал знакомый с ситуацией источник.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов совместно с ФНС продолжают проверки таких же, как Блиновская, торговцев марафонами и прочими онлайн‑курсами.
Ранее Лайф писал, что полиция проверяет блогершу Юрченко после заявления недовольной подписчицы. Та брала с подписчиц по 23 тысячи рублей за "обучающий курс для притягивания к себе денежного потока". Первыми под рейд силовиков попали блогерша Лерчек и её муж, которых обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Кроме того, против Валерии и Артёма Чекалиных возбудили также дело о легализации денег в особо крупном размере, их счета арестованы.