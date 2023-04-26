Ещё одну блогершу-марафонщицу проверяют после жалоб на неработающие курсы по притяжению денег

Одна из подписчиц блогерши Анастасии Юрченко (Дорего) написала на неё заявление в полицию. Как оказалось, девушка сильно возмущена тем, что курсы марафонщины не сработали. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Жительница Москвы купила марафон "Метод Дорего" от Юрченко почти за 23 тысячи рублей. Обучающие курсы направлены на то, чтобы женщина перестала себя обесценивать, притянула к себе денежный поток и встретила мужчину мечты. Однако клиентка так и не получила ничего из обещанного и решила обратиться в полицию. В заявлении она указала, что блогерша не выходит на связь.

Анастасия Дорего считает себя экспертом по жизни в наслаждении и удовольствии. Она также преподаёт курс по денежным медитациям. Блогерша покинула Россию и теперь живёт в Дубае.