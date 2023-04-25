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25 апреля, 11:41

В Москве уборщицу кинотеатра задержали за кражу "ролексов" у "русской Скарлетт Йоханссон"

В Москве уборщица кинотеатра украла дорогие часы у блогерши Кати Шумской

<p>Блогерша Катя Шумская. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mimisskate2/316" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mimisskate2</a></p>

Блогерша Катя Шумская. Обложка © t.me / mimisskate2

В Москве уборщицу кинотеатра задержали за кражу дорогих часов у блогерши Кати Шумской. О подробностях случившегося стало известно SHOT.

По данным телеграм-канала, "русская Скарлетт Йоханссон" вместе с друзьями сначала сходила на квест, а потом пошла в кинотеатр в ТЦ "Авиапарк". Там блогерша и сняла часы за 1,5 миллиона рублей, положила на соседнее кресло и забыла про них. Вспомнила про "ролексы" Шумская, уже когда вернулась домой после трёх часов ночи.

Девушка сразу же обратилась в полицию и рассказала о пропаже. В итоге часы нашли у уборщицы кинотеатра, которая согласилась их вернуть. Шумская же сжалилась над уборщицей и попросила полицейских её отпустить.

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Ранее Лайф писал, кто такая Катя Шумская. Блогерша дала нам интервью, в котором, в частности, рассказала, что впервые осознала сходство со Скарлетт Йоханссон в 12 лет.

Никита Осипов
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