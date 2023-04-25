В Москве уборщицу кинотеатра задержали за кражу "ролексов" у "русской Скарлетт Йоханссон"

В Москве уборщицу кинотеатра задержали за кражу дорогих часов у блогерши Кати Шумской. О подробностях случившегося стало известно SHOT.

По данным телеграм-канала, "русская Скарлетт Йоханссон" вместе с друзьями сначала сходила на квест, а потом пошла в кинотеатр в ТЦ "Авиапарк". Там блогерша и сняла часы за 1,5 миллиона рублей, положила на соседнее кресло и забыла про них. Вспомнила про "ролексы" Шумская, уже когда вернулась домой после трёх часов ночи.

Девушка сразу же обратилась в полицию и рассказала о пропаже. В итоге часы нашли у уборщицы кинотеатра, которая согласилась их вернуть. Шумская же сжалилась над уборщицей и попросила полицейских её отпустить.