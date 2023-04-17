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16 апреля, 21:37

В Барселоне ограбили экс-бойфренда Марии Шараповой

У теннисиста Григора Димитрова в Барселоне украли часы за 70 тысяч долларов

<p>Григор Димитров. Обложка © <a href="https://www.grigor-dimitrov.com/news/dimitrov-moves-past-karatsev-and-into-second-round-of-australian-open" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gri</a><a href="https://www.grigor-dimitrov.com/news/dimitrov-moves-past-karatsev-and-into-second-round-of-australian-open" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gor-dimitrov.com</a></p>

Григор Димитров. Обложка © grigor-dimitrov.com

Неизвестные в Барселоне украли дорогие часы у болгарского теннисиста Григора Димитрова. Об этом сообщает The Sun.

Спортсмен возвращался с тренировки 14 апреля и попал в пробку. В этот момент двое грабителей на мотоцикле остановились рядом с его машиной, задев наружное зеркало заднего вида. Когда болгарин высунул руку, чтобы его поправить, с его запястья сорвали часы стоимостью 70 тысяч долларов.

Пока поиски преступников не увенчались успехом. Полиция предполагает, что действовали профессиональные воры из Неаполя.

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Димитров — не единственный известный спортсмен, который в последнее время пострадал от рук злоумышленников. Ранее Лайф рассказывал, что в Амстердаме был ограблен экс-пилот "Формулы-1" Роберт Дорнбос. В результате нападения он лишился часов Rolex и телефона.

Ольга Платонова
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