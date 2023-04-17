В Барселоне ограбили экс-бойфренда Марии Шараповой

Неизвестные в Барселоне украли дорогие часы у болгарского теннисиста Григора Димитрова. Об этом сообщает The Sun.

Спортсмен возвращался с тренировки 14 апреля и попал в пробку. В этот момент двое грабителей на мотоцикле остановились рядом с его машиной, задев наружное зеркало заднего вида. Когда болгарин высунул руку, чтобы его поправить, с его запястья сорвали часы стоимостью 70 тысяч долларов.

Пока поиски преступников не увенчались успехом. Полиция предполагает, что действовали профессиональные воры из Неаполя.