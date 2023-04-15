Неизвестные избили битой и ограбили экс-пилота "Формулы-1" Роберта Дорнбоса

Бывший пилот "Формулы-1" Роберт Дорнбос лишился часов Rolex и телефона во время ограбления в Амстердаме. По информации Yahoo Sports, всё произошло ещё в марте этого года, когда двое мужчин напали на гонщика с битой возле его дома.

В полиции уверены, что ограбление было спланировано. Нападавшие следили за Робертом и точно знали, в какое время он подъедет к дому. Когда мужчина вышел из машины, ему нанесли удар битой по голове. Пока он защищался и звал на помощь, спортсмен лишился драгоценностей. В настоящее время злоумышленники не найдены.

"Это было жёстко. Я больше не буду носить дорогие часы, только Apple Watch, чтобы следить за шагами", — признался Дорнбос.

На счету Дорнбоса одиннадцать гонок в "Формуле-1", он выступал в составе команд Red Bull и Minardi. Карьеру спортсмен завершил в 2009 году.