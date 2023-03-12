Неизвестные ограбили дом футболиста Салаха

Неизвестные ограбили дом нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха в Каире. Как пишет Goal.com со ссылкой на местные СМИ, о происшествии сообщил племянник спортсмена, который проходил мимо жилища и увидел распахнутые двери.

Внутри его ждал беспорядок, исчезло несколько предметов техники. Полиция уже ведёт расследование: проверяет камеры видеонаблюдения и опрашивает свидетелей.

Недавно Салах обошёл Робби Фаулера и установил рекорд, став лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в Английской премьер-лиге. Свой 128-й и 129-й мяч он забил в ворота "Манчестер Юнайтед". Матч закончился со счётом 7:0.