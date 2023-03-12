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12 марта, 16:46

Неизвестные ограбили дом футболиста Салаха

Неизвестные ограбили дом нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в Египте

<p>Мохамед Салах. Фото © ТАСС / EPA</p>

Мохамед Салах. Фото © ТАСС / EPA

Неизвестные ограбили дом нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха в Каире. Как пишет Goal.com со ссылкой на местные СМИ, о происшествии сообщил племянник спортсмена, который проходил мимо жилища и увидел распахнутые двери.

Внутри его ждал беспорядок, исчезло несколько предметов техники. Полиция уже ведёт расследование: проверяет камеры видеонаблюдения и опрашивает свидетелей.

Недавно Салах обошёл Робби Фаулера и установил рекорд, став лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в Английской премьер-лиге. Свой 128-й и 129-й мяч он забил в ворота "Манчестер Юнайтед". Матч закончился со счётом 7:0.

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А в январе неизвестные ограбили дом родителей певицы Билли Айлиш в Лос-Анджелесе. Список пропавших вещей неизвестен. В этом доме Айлиш и её брат Финнеас записали большую часть дебютного альбома.

Матвей Константинов
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