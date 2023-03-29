Вор-невидимка обчистил на 20 млн особняк чешского магната в Барвихе, пока он с семьёй спал

В Московской области неизвестный проник в дом гендиректора российского отделения международной инвестиционной группы PPF Real Estate Мартина Шаффера и унёс драгоценности на 20 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT.

Полиция полагает, что преступление было тщательно спланировано. Злоумышленник смог проникнуть на территорию элитного посёлка, сбил камеры наружного наблюдения возле коттеджа, пробрался в дом и покинул его, не попав в объективы других камер.

Всё это время Шаффер, его сожительница и трое детей находились внутри особняка и крепко спали. Вор-невидимка украл ювелирные украшения на общую сумму 20 миллионов рублей, а также наличку. Полиция ищет грабителя.