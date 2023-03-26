В Перми мужчина с ножом украл из подсобки кафе всю наличку

В Перми разыскивают мужчину, который с ножом напал на кафе национальной кухни "Чӧскыт Керку" и похитил всю наличку, которая была в заведении. Об инциденте, произошедшем в субботу, 25 марта, сообщает краевая полиция.

С просьбой опознать злоумышленника обратилась к местным жителям и сама директор кафе Наталья Хорошутина. Она не стала раскрывать подробности случившегося, но отметила, что грабитель был вооружён ножом и тайно вынес из подсобки все денежные средства. Какой именно ущерб был нанесён заведению, не сообщается.

Владелица кафе опубликовала кадры с камер видеонаблюдения. Фото VK / Наталия Хорошутина

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности преступника, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.