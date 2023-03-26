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26 марта, 17:32

В Перми мужчина с ножом украл из подсобки кафе всю наличку

В Перми ищут мужчину, который с ножом напал на кафе и похитил деньги из подсобки

В Перми разыскивают мужчину, который с ножом напал на кафе национальной кухни "Чӧскыт Керку" и похитил всю наличку, которая была в заведении. Об инциденте, произошедшем в субботу, 25 марта, сообщает краевая полиция.

С просьбой опознать злоумышленника обратилась к местным жителям и сама директор кафе Наталья Хорошутина. Она не стала раскрывать подробности случившегося, но отметила, что грабитель был вооружён ножом и тайно вынес из подсобки все денежные средства. Какой именно ущерб был нанесён заведению, не сообщается.

Владелица кафе опубликовала кадры с камер видеонаблюдения. Фото VK / Наталия Хорошутина

Владелица кафе опубликовала кадры с камер видеонаблюдения. Фото VK / Наталия Хорошутина

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности преступника, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее Лайф сообщал, что в Омске переодетый в "мумию" рецидивист обокрал ювелирный магазин почти на 200 тысяч рублей. Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленника, однако до этого момента он уже успел сбыть похищенную золотую цепь в ломбарде, выручив за неё 47 тысяч рублей.

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"МВД Медиа"

Наталья Исакова
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