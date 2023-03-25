В Омске поймали рецидивиста-мумию, который обокрал ювелирный

Ранее судимый житель Омска ограбил ювелирный магазин в образе мумии. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по региону, целью экстравагантного грабителя была массивная золотая цепь стоимостью 192 тысячи рублей. Впрочем, полицейские быстро вышли на след злоумышленника и доставили его в отдел.

В Омске переодетый в мумию рецидивист обокрал ювелирный магазин почти на 200 тысяч рублей. Видео © VK / Управление МВД России по Омской области

Судя по кадрам, опубликованным ведомством, преступник с забинтованным лицом украл драгоценное изделие сразу же после того, как продавец магазина согласилась отдать его на осмотр. Примечательно, что девушку нисколько не смутил подозрительный вид "покупателя". Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленника, однако до этого момента он уже успел сбыть похищенную цепь в ломбарде, выручив за неё 47 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Кража". По данным полицейских, это уже не первое преступление, которое 41-летний омич совершил, будучи переодетым в мумию.