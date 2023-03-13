Житель Якутии воспользовался моментом и обокрал уснувшую в автобусе 12-летнюю школьницу

В Якутске 19-летний местный житель украл мобильный телефон у 12-летней девочки, которая уснула в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Выяснилось, что подозреваемый воспользовался удобным моментом, обыскал её карманы и вытащил телефон стоимостью 15 тысяч рублей. В полицию обратилась мама школьницы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".