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13 марта, 07:04

Житель Якутии воспользовался моментом и обокрал уснувшую в автобусе 12-летнюю школьницу

В Якутске местный житель украл телефон у 12-летней девочки, уснувшей в автобусе

В Якутске 19-летний местный житель украл мобильный телефон у 12-летней девочки, которая уснула в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Выяснилось, что подозреваемый воспользовался удобным моментом, обыскал её карманы и вытащил телефон стоимостью 15 тысяч рублей. В полицию обратилась мама школьницы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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ТАСС / Ахметов Вадим

Артур Белкин
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  • Саха (Якутия), Республика

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