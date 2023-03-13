Житель Якутии воспользовался моментом и обокрал уснувшую в автобусе 12-летнюю школьницу
В Якутске местный житель украл телефон у 12-летней девочки, уснувшей в автобусе
В Якутске 19-летний местный житель украл мобильный телефон у 12-летней девочки, которая уснула в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Выяснилось, что подозреваемый воспользовался удобным моментом, обыскал её карманы и вытащил телефон стоимостью 15 тысяч рублей. В полицию обратилась мама школьницы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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ТАСС / Ахметов Вадим